شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لولي عهد أبوظبي: خطوة السلام تفتح آفاق الاستقرار في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس أعرب خلاله عن التهنئة لخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مشيدا بما تم بموجب الاتفاق من إيقاف قرار إسرائيل بضم للأراضي الفلسطينية.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص امتنان دولة الإمارات حكومة وشعبًا لهذه اللفتة من الرئيس وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ولجهودها وإسهاماتها التاريخية الرائدة في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.