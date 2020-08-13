شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء رؤساء قري دسوق الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ القرار رقم 666لسنة 2020 متضمنا تعيين رؤساء جدد للوحدات المحليه القرويه بمركز دسوق وتضمن كلا من: حسن عطيه عبدالله السنهوري, رئيسا قرية شابه عبده توفيق محمد قلاشه، رئيسا لقرية أبومندور فتحي علي عبده, رئيسا لقرية كنيسة الصرادوسي إبراهيم علي أحمد عبده, رئيسا لقرية محلة دياي دكتور مصطفي محمد تهامي منصوره, رئيسا لقرية شباس الشهداء أنور محمد عليبه, رئيسا لقرية كفرمجر فتحي محمد أحمد يوسف, رئيسا لقرية محلة أبوعلي السيدعبدالستار مبروك السوداني, رئيسا لقرية سنهور المدينه Advertisements أحمدالسيدسلطان, رئيسا لقرية العجوزين وليد محمد إبراهيم فلفل, رئيسا لقرية شباس الملح سعد إبراهيم سعد أبوزهره, رئيسا لقرية كفرالعرب الوضع في مصر

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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