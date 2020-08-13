شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وزير التعليم العالي الأسبق والوفد المرافق له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ووفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسته، وضم الوفد الدكتورمصطفى كامل خليل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط وعضو لجنة الدراسات القانوبية والعميد الدكتور محمد فهمي عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، والذي يزور الجامعة للوقوف على مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لإعتماد كلية الحقوق بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة السابق والمشرف على كلية الحقوق.

ورحب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بمعالي وزير التعليم العالى الأسبق والوفد المرافق له في رحاب جامعة كفرالشيخ، وقدم رئيس الجامعة لوفد اللجنة شرحاً مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما تم الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة، ثم توجه وفد اللجنة لمبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانيات التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كما تفقدت اللجنة أقسام ومرافق الكلية للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والكوادر البشرية .

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ الشكر لوزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات والوفد المرافق له .

وأشار دسوقي إلى أن إدارة الجامعة تسعي إلى تأهيل وتدريب طلابها للمستقبل ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل ومتطلباته المتجددة وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.

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رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وفدا

رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وفدا

رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وفدا

رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وفدا