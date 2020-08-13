شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد قرار تعيين 8 من أسر ومصابي «العمليات العسكرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الخميس، قرار تعيين عدد 8 من مصابي العمليات الحربية بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية، الذين قد تم ترشيحهم من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بناء على قرار اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف العامة لمصابي العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء وذويهم وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة للمعينين من أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية، الذين يجودون بدمائهم وأرواحهم وأغلى ما يملكون في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدا على أن الدولة تقدر تضحيات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ولا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمصابي العمليات الحربية والأمنية وأسر الشهداء وذويهم.