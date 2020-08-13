شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى وخروج 270 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تعافي وخروج ٢٧٠ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

أوضح الداودى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث تم تسجيل صفر إصابات بالفيروس في ٤ مستشفيات بقنا مضيفا أن مستشفى الصدر بقنا لا يوجد بها سوى ٤ حالات فقط تتلقى العلاج مؤكدا على أن الجهود التي بذلها الأطباء وفرق التمريض في تطبيق البروتوكول العلاجي ورعاية المرضى ساهم بشكل كبير في تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين.