شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي طلبات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بنخل في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت اللجنة الخاصة بالإسكان في مجلس مدينة نخل بوسط سيناء من تلقى طلبات الحصول على الوحدات السكنية المطروحة لأهالي مركز ومدينة نخل.

وأشار بيان لمجلس المدينة، إلى أنه تم الانتهاء من عمل اللجنة وإعداد التقرير النهائي وعرضه على سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل وبشير أبوسلطان، نائب رئيس المجلس.

وذكر أن عدد الوحدات المطروحة يبلغ 25 وحدة سكنية، وأن لجنة تلقي الطلبات ضمت كلا من شعبان جاد مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس المدينة، أمير مصطفى مدير إدارة الحجز الإداري، وصابر عبدالوهاب من مركز المعلومات بمجلس المدينة.