شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. آخر موعد لسداد رسم جدية التصالح بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة شمال سيناء، السبت المقبل، كآخر موعد لسداد رسم جدية التصالح على مخالفات البناء.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن آخر موعد لسداد رسم جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25 % هو السبت الموافق 15 أغسطس الجاري، وذلك بالنسبة للذين تقدموا بطلبات تصالح لمخالفات البناء والسابق سدادهم رسوم الفحص.

وحذّر المحافظ من لم يقم بسداد رسم الجدية بأنه سيتم إدراجة ضمن موجة الإزالات المقرر تنفيذها بعد يوم 15 أغسطس الجاري لمخالفته القانون.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بسرعة سداد رسم الجدية قبل الموعد المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن باب سداد الرسوم مفتوح لاستقبال المواطنين حتى نهاية الموعد المحدد، مؤكدًا إصدار توجيهاته إلى جميع مجالس المدن على مستوى المحافظة بالعمل فترتين «صباحية ومسائية» وفي العطلات الرسمية لتلقى رسوم الجدية من المواطنين، وذلك حرصًا عليهم.

بدورها أعلنت مجالس المدن على المواطنين، ومطالبتهم بالسداد في الموعد المحدد طبقا لتوجيهات المحافظ.

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