نائب رئيس جامعة بنها تؤكد على تطوير المراكز والوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة العمل لتطوير أداء المراكز والوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص على مستوى كليات الجامعة.
جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس الجامعة لعدد من المزارع الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر بحضور الدكتور محمود عراقى عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
وشملت الجولة تفقد الصوب الزراعية والخضر والزينة والمزارع السمكية ومزارع الانتاج الحيوانى مزرعة الأرانب والدواجن.
واستمعت مصطفى إلى شرح تفصيلي من الدكتور ايهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أنور عثمان الأستاذ بقسم البساتين حول دور الوحدات والمراكز الإنتاجية فى الكلية والخدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع ، فضلا عن دورها فى التدريبات العملية للطلاب والمساهمة فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وطالبت نائب رئيس الجامعة بالتوسع فى الإنتاج واستغلال المساحات الموجودة بالكلية على أكمل وجه وتسويق المنتجات المختلفة وذلك في إطار سعي الجامعة لخدمة المجتمع والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء من أبناء القليوبية.
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