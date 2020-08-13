شكرا لقرائتكم خبر عن لصيانة المحطات.. قطع الكهرباء والمياه عن مناطق غرب بورسعيد والضواحي والزهور غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة بورسعيد قطع التيار الكهربائي غدًا الجمعة، لمدة 4 ساعات بدءًا من الساعه ٤ فجرًا وحتى الساعه ٨ صباحًا، عن حي الزهور وغرب بورسعيد وبعض مناطق حي الضواحي، وأيضًا بعض المناطق بحي المناخ، لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات الجميل، حيث سيجري فصل المحطة بالكامل.
كما سيجري قطع المياه من الساعة الثانية فجرًا وحتى الثامنة صباحًا للقيام بأعمال صيانة.
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