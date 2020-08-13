شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتعاقد على شراء 415 ألف طن قمح روسى والتوريد أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، على شراء 415 ألف طن قمح مستورد من خلال مناقصة عالمية من روسيا ، على أن يتم شحن الكميات المتعاقد عليها في الفترة من يوم 1 الى 10 أكتوبر 2020 فى اطار تعزير الاحتياطى الإستراتيجي من القمح

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحصول على كميات كبيرة من القمح المحلى هذا العام نتيجة الإعلان عن سعر عادل للقمح قبل بداية الموسم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية رغم انخفاض الأسعار عالميا حيث يتم استلام القمح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط مما أدى الى تشجيع المزارعين على توريد الأقماح المحلى المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

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نجاح موسم القمح المحلى هذا العام اعتمد على مجموعة محاور هذا العام على توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، فى مقدمتها إنشاء الصوامع الحديثة وفقا لأحدث التكنولوجيا وتطوير الشون الترابية وتحويلها الى شون متطورة مما ساهم بشكل كبير في الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر نتيجة التخزين في شون ترابية مكشوفة و تعرضها للأمطار خلال فصل الشتاء من كل عام وأيضا القوارض حيث كانت تصل الكميات التالفة من 15 إلى 20% نتيجة سوء التخزين ،بجانب متابعة كميات القمح بشكل مستمر أول بأول واستمرار إجراء مناقصات عالمية لشراء الأقماح من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى مع زيادة التنوع من دول المنشأ للحصول على أفضل العروض شريطة مطابقة القمح للمواصفات القياسية.