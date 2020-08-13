شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. بدء العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار رسالتها الطبية المتميزة لخدمة المجتمع في شتى محافظات الجمهورية، وبعد انتهاء مرحلة العزل الطبي للمرضى المصابين بفيروس كورونا، فإنه بداية من السبت المقبل تبدأ العيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي في استقبال المرضى على مدار أيام: السبت، والإثنين، والأربعاء، صرح بذلك الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، موضحًا أن العمل يبدأ من السبت المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري بالنسبة إلى العيادات الخارجية.

وأوضح مدير عام المستشفى أنه في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ فقد تم الانتهاء من عملية رش المستشفى وتطهيرها وتعقيمها.

وأضاف عجاج أنه إضافة إلى ذلك تقرر العمل بمعامل التحاليل الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، ووحدات تفتيت الحصى على مدار أيام الأسبوع.

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كما أضاف عجاج أن العمل بالمستشفى يجرى على قدم وساق؛ من أجل تشغيلها تباعًا خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تعد من المستشفيات المتميزة في جميع التخصصات الطبية؛ حيث تضم نخبة من أفضل أساتذة الطب في مصر والشرق الأوسط في التخصصات كل، إضافة إلى موقعها المتميز والفريد في قلب مدينة نصر.