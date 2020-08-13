شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: تزوير انتخابات مجلس الشيوخ و"خناقة" شوارع بين مصريين وكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يرصد عملية تزوير، وقال متداولوه إنه لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، لكنه بالبحث عن حقيقة الفيديو المتداول تبين أنه لا علاقة له بانتخابات مجلس الشيوخ، وأن أصل الفيديو المتداول يعود لعام 2010، فى انتخابات مجلس الشعب أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وليس للانتخابات الحالية كما زعم ناشروه، وعند البحث عن الفيديو تبين أنه نشر يوم 14-12 -2010 على موقع "يوتيوب.

كما رصد موقع فالصو، منشورا على فيسبوك مصحوب بصورة تجمع عدد من السيدات يرتدى بعضهن الكمامة، ومنسوب إلى جريدة الشروق، والذى زعم عنوانه أن "مصابة بكورونا تصر على الادلاء بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ وتنقل العدوى إلى جميع المتواجدين باللجنة"، لكنه بالبحث عن حقيقة المنشور المتداول تبين أنه مزيف وغير حقيقى وبمراجعة الأخبار المنشورة بجريدة وموقع الشروق لم يتم العثور على هذا الخبر الفالصو.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير جميع الاجراءات الاحترازية للناخبين داخل اللجان، ومنعت استخدام الحبر الفسفورى لعدم نقل العدوى، ولم يصدر عن الهيئة أى بيانات أو أخبار تشير إلى مثل هذه الواقعة.

وفى تقرير "فالصو" اليومى، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو زاعمين أنه شجار حاد دار بين مواطن كويتى وأحد المصريين، بشوارع الكويت، وتبين أن الفيديو قديم منذ عام 2015، وليس له لا علاقة بأية حادثة جديدة فى الكويت.

مقطع الفيديو الأصلى قديم ويعود لتاريخ 25 أكتوبر عام 2015، وينقل واقعة شجار فى منطقة الشويخ الصناعية في الكويت، وهناك عدة روايات عن الحادثة بحسب من تداول المقطع، حيث ادعى البعض أن الشجار كان بين أفراد من الجالية المصرية مع مواطن كويتي، وادعى آخرون أنه كان بين مصريين وأفراد من الجالية السورية.

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وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود أزمة فى العدادات مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية، بالنسبة لرصيد المواطنين الذى يتم شحنه كما يعتقد البعض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات صحفية له، أن العدادات مسبوقة الدفع تعمل من خلال برنامج حاسب آلى لا يمكن لأى عنصر بشرى التدخل فيه، مؤكدا أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بأنها لا تحتاج لتدخل عنصر بشرى فى التعامل معها، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى حساب الاستهلاك والتعامل مع المواطن فى كافة الإجراءات.

كما أشار حمزة، إلى أن العداد مسبوق الدفع من ضمن مميزاته المحاسبة الدقيقة لاستهلاك المواطنين، والمشكلة لدى الكثير تكمن فى عدم معرفة كيفية الحساب، وشدد على أن أى مواطن من حقه أن يتقدم بشكوى فى حالة وجود شك فى طريقة حسابه على استهلاكه الشهرى، مشيرا إلى أن مستخدمي العداد مسبوق الدفع يمكن أن يحصلوا على تفاصيل كاملة خاصة بالاستهلاك والرصيد الذى تم خصمه وشحنه.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الخميس، وبعد ساعات من وفاة الفنان سناء شافع، تداولت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بأن سبب الوفاة هو إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن نقابة المهن التمثيلية، نفت ما تردد عن سبب وفاته.

النقابة أوضحت أن سناء شافع كان يعانى من وجود ماء على الرئة تعرض له إثر إصابته منذ عامين بالتهاب رئوى حاد، وعمل على معالجته ببعض الأدوية على أساس أنه دور إنفلونزا بسيط، إلا أنه دخل في نوبة إعياء شديدة.