للعام لـ 12 على التوالى .. مصر للطيران تجتاز تجديد شهادات "الأيزو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية علي تجديد شهادات الأيزو ، للعام الثاني عشر على التوالي ، بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات ( ISO 9001-2015 / 14001-2015 / 45001/2018 ) والخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك بعد التفتيش الذي تم من خلال وفد شركة GIC EGYPT . وأشاد الوفد بأداء والتزام العاملين بتطبيق كافة المعايير الدولية اللازمة مما أهلهم للحصول على هذه الشهادات بالشكل المشرف واللائق باسم تاريخ مصر للطيران دون اى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق ، حيث تضمنت تلك المراجعات كافة الأعمال والإجراءات المختلفة وكذلك النظام الاداري المتكامل.
وأعرب الطيار رشدي زكريا ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، عن سعادته بإجتياز هذه الشهادات ، والتي تعد أعلي الشهادات الدولية في مجال السلامة والجودة بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها صناعة النقل الجوي خلال جائحة كورونا ، مؤكدا أن ذلك يدل علي قدرة الشركة الوطنية علي التطوير المستمر وتحقيق التنمية المستدامة ، عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية بالتنسيق بين الادارة العامة للسلامة و الجودة و القياسات و جميع قطاعات والإدارات العامة للشركة رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا.
ومن جانبه قال الطيار عمرو أبو العينين ، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط ، أن الشركة اجتازت كافة المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو مع NO Findings & observations، مؤكدا أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيزو منذ الحصول عليها في عام 2008 واستمرت حتى الآن في تجديدها .
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