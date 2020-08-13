شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الدولة تمنح الزمالة لـ10 أطباء من جنوب السودان سنويا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تشغيل المركز المصرى في دولة جنوب السودان من خلال فريق طب من وزارة الصحة ويتم تدريب الأطقم الطبية من فريق أطباء السودان، والتمريض من جنوب السودان، مضيفة أن جميع المستلزمات الطبية تذهب إلي المركز بشكل دائم وتم أرسال 9 طن ألبان أطفال، وكذلك 15 طن أدوية.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تم الكشف على 6 آلاف سودانى، وتم منح نظارات طبية إلى أكثر من ألفين شخص، وندرب أطباء بشكل دائم، مضيفة أن الدولة تحتاج مزيد تقديم خدمات علاجية وإنشاء وضع خطط صحية لتدريب كوادر لإدارة النظام الصحى هناك.

وتابعت أن هناك 38 طبيب سيتم منحهم زمالة مصرية لاتقل عن 5 سنوات إلى 7 سنوات وتكلفة الزمالة غالية، والطالب يكلف 10 آلاف دولار، وتم الاتفاق عن زمالة 10 أطباء من دولة جنوب السودان سنويا تمنح لهم الدراسة في مصر مجانا، مؤكدة أن المركز الطبي المصرى مجهز للعمليات الصغرى، وهناك مستشفى تعليم سيتم تخصيص جزئ للعمليات الكبرى، ومركز للغسيل الكلوى.