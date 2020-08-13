شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تختتم تدريبًا لـ 25 لاجئًا لتعريفهم بمهارات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مكتب خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية بمصر ، اليوم الخميس ، تدريبًا لـ 25 لاجئا وذلك لتعريفهم على المهارات الشخصية اللازمة للالتحاق بسوق العمل ، وضمت جنسيات المتدربين " السودان وسوريا وإثيوبيا واليمن" وتلقى المتدربين تدريبًا على تنمية مهارات التواصل الفعال و حل المشكلات و أهمية العمل الجماعي و كيفية البحث عن فرصة عمل وحل المشكلات وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك ، وبحسب بيان صحفى قدم دكتور ايميل جبرة ،المتخصص في تنمية المهارات سلسلة محاضرات مسجلة مسبقاً ثم ورشة عمل انتهت بتسليم شهادات تقدير للمشاركين .

الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية ، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات ( رعاية طبية و تعليم و مساعدتهم في إيجاد فرص عمل ) طريق مساع في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.