أخبار مصر | محافظة الجيزة: غلق نفق النهضة جزئيا لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: غلق نفق النهضة جزئيا لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بغلق نفق النهضة فى الإتجاهين لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال صيانة عبارة عن (دهانات جسم النفق من الداخل – ورفع كفاءة الإنارة).

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الأعمال تبدأ إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 14/8/2020م وحتى يوم الأحد الموافق 16/8/2020م، وذلك خلال الفترة من الساعة الـ 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً خلال فترة الأعمال دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومديرية الإسكان بالجيزة بمتابعة الأعمال ميدانيا واتخاذ ما يلزم.

كما وجه الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بالإرشادات وتعليمات اللجان المرورية بمنطقة الأعمال لتفادى الإزدحام.

محافظ الجيزة: السبت المقبل آخر موعد لسداد رسوم جديه التصالح للمتقدمين بالطلبات

وأعلنت محافظة الجيزة أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو يوم السبت المقبل 15/8/2020 .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده المركز التكنولوجى بحي جنوب الجيزة لمتابعة توافد المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء مؤكدا أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

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وخلال الجولة شدد المحافظ على رئيس حى جنوب الجيزة بضرورة التسهيل على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجى وسرعه انهاء الاجراءات الخاصة بهم والتعامل الجيد مع المواطنين .

وحرص المحافظ على الاستماع الى المواطنين والتحاور معهم داخل المركز التكنولوجى للتعرف على ابرز المعوقات التى تواجههم للسعى نحو حلها وازالتها.

كما شدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور لافتا إلى أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وكان محافظ الجيزة قد عقد لقاءات دوريه مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزاله أى معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدما فى ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات او الراغبين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة.