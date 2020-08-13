شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: تدريب 26 مسؤولاً عن تقييم الأداء بمستشفيات بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل تحت عنوان «نظام إدارة الأداء بالمؤسسات الصحية، في إطار اهتمام الهيئة وحرصها على تفعيل آليات التطوير المستمر لرفع كفاءة القوى البشرية للعاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية من منظومة التأمين الصحى الشامل. وأوضحت الهيئة أن ورشة العمل التي عقدت على مدار يومين، استهدفت 26 متدربا من مديرى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، ومديرى إدارات الموارد البشرية العاملين بالمستشفيات، فضلًا عن مسؤولى تقييم الأداء بمستشفيات «النسا والولادة التخصصى- الحياة بورفؤاد- المبرة- الزهور- النصر التخصصى للأطفال- التضامن- الرمد التخصصي- السلام بورسعيد»، والذى ينعكس بدوره على مستوى أداء وكفاءة القوى البشرية بفرع هيئة الرعاية ببورسعيد، وبما يحقق تقديم أفضل خدمة طبية بأعلى جودة ممكنة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن الهدف من هذا التدريب هو تطبيق نظام تقويم وإدارة أداء لكافة العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، خاصة الأداء الفنى لهم، بما يسهم في النهوض بمستوى العاملين بالهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها، وبما ينعكس على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى استثمار قدرات العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتطويرها والعمل على تحسين أدائهم الوظيفى ومن ثم الارتقاء بأداء الهيئة ككل، وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين وتعزيز إحساسهم بالتقدير المعنوى والمادى لزيادة ولائهم لبيئة العمل، فيما يتم اتخاذ قرارات تصحيحية تجاه المقصر في أداء عمله، لافتًا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030، القائمة على مبدأ تحقيق العدالة، حيث يتم تقييم العاملين بمعايير عادلة وموضوعية ومحايدة، فضلًا عن تكوين صف ثان من الكوادر الفنية القادرة على استكمال مسيرة التطوير المؤسسى للهيئة.

وأضاف أن المحتوى التدريبى ارتكز على 6 محاور رئيسية تشمل التعريف بنظام قياس الأداء بالمؤسسات الصحية، وشرح أهمية نظام إدارة الأداء بالمؤسسات الصحية، وشرح وتفنيد معايير ومؤشرات قياس الأداء باستخدام نماذج تقييم الأداء الفنى لبدء العمل به داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب تهيئة المديرين نحو كيفية احتساب نسب تقييم الأفراد، والتدريب على كيفية عمل تقرير لقياس أداء جميع الأفراد بالمنشآت ونظام مقارنتها شهرياً لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة، إضافة إلى التدريب على كيفية تنفيذ منحنى الأداء الطبيعى لمتابعة أداء الأفراد بالمنشأة بشكل دورى.

وأشار إلى أنه تم تدريب 7 آلاف و500 فرد من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، من خلال 1750 برنامجا تدريبيا وفقًا لأعلى المعايير العالمية، منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في يوليو 2019.

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