شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: تضحيات أبطال القوات المسلحة قدوة لشبابنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التضحيات التي قدمها ويقدمها دائماً أبطالنا من أبناء القوات المسلحة المصرية، تمثل احد أهم الركائز التي قامت عليها ثورة البناء والتنمية والاستقرار والنهضة الشاملة التي تشهدها مصر حالياً، في شتى المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب مع بعض أعضاء أسرة الشهيد المقدم أركان حرب أحمد حامد الخولي، اليوم الخميس بوزارة الشباب والرياضة، الذي استشهد فى 14 أبريل 2018 نتيجة الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تقف دائماً خلف أسر وأبناء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن وحفاظاً على استقراراه وأمنه وسلامته من الإرهاب الغاشم والجماعات المتطرفة.

وأكد صبحي أن الشباب المصري يستلهم المثل والقدوة من أبطال القوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم وينالون الشهادة في سبيل وطنهم ويعي من خلال تلك التضحيات حجم التحديات التي تواجهها مصر في سبيل نهضتها واستقرارها.

وخلال اللقاء قرر وزير الشباب البدء في إجراءات دراسة تسمية أحد مراكز الشباب الواقعة في نطاق محافظة القاهرة باسم الشهيد أحمد الخولي، تخليداً للعطاء والتضحيات التي يقدمها أبطالنا من أبناء القوات المسلحة، وليضاف بذلك إلى السجل المشرف للقوات المسلحة المصرية الزاخر بالأبطال والشهداء.