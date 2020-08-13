شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سيدة بالإسكندرية ادعت عملها بقنصلية أجنبية للنصب على راغبي السفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حازم المصرى رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية بالاسكندرية، الخميس، بحبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب، لاتهامهما بانتحال صفة موظفة بإحدى القنصليات الاجنبية والنصب على المواطنين بدعوى قدرتها على توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية. وسرعة إجراء تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من محاسب مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وآخر، بقيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية.

تبين من التحريات أن المتهمة لها معلومات جنائية وتمارس نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على راغبى السفر للدول الأجنبية وأستولت من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت 400 ألف جنيه، وجوازي السفر الخاصين بهما، بزعم أنها تعمل في إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وإيهامهما بقدرتها على توفير تأشيرة سفر وإقامة لهما بتلك الدولة، وكذلك توفير فرص عمل، وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية وبحوزتها مجموعة من جوازات السفر، وشهادات الميلاد، وشهادات التخرج، وصحيفة الحالة الجنائية بأسماء مختلفة، ومجموعة من إيصالات إيداع مبالغ مالية خاصة بالمجنى عليهم بحسابها الشخصي بأحد البنوك، و3 هواتف محمولة تحوى العديد من الصور الضوئية لجوازات سفر وشهادات تخرج وإيصالات تحويلات بنكية، ومبلغ مالي.