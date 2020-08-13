شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات لترشيد استهلاك الثلاجات لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الكهرباء المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الثلاجات من أجل خفض الفاتورة لافته إلى أن اتباع تلك الخطوات التي تساهم في خفض نسبة 25%.

تأكد إن ثلاجتك تعمل بكفاءة فهي أكثر الأجهزة المستهلكة للطاقة في منزلك.

تأكد من نظافة المكثف الموجود خلف الثلاجة.

تأكد من غلق باب الثلاجة ولاتحاول فتحة بدون داع وعند فتحه إغلقه سريعاً لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها

يجب إذابة الثلج من حين لأخر حتى لا يزيد سمك الثلج عن 1/4 بوصة.

يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تماماً مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

رتب الاشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة مما يقلل من الاستهلاك.

افصل التيار الكهربى عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة لاتزيد عن الاسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً.

استخدم مبرد مياه (كولمان) للشرب صيفاً وذلك لخفض عدد مرات فتح الثلاجة.

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ابعد مكان الثلاجة/ الفريزر عن البوتاجاز أو غسالة الاطباق أو سخان المياه أو اماكن سقوط الشمس بالغرفة.

ترك فراغ من جميع جوانب الثلاجة لايقل عن واحد بوصة للسماح بمرور الهواء حول ملف المكثف.

ضع غطاء للاناء المحتوى على سوائل ولاتضع اغذيه ساخنة في الثلاجة قبل ان تبرد.

عند شراء الثلاجة إختر الثلاجة الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكاً للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الثلاجة.