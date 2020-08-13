- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالي يحتشدون أمام مكان غرق معدية البحيرة لانتظار استخراج جثث ذويهم من المياة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتشد المئات من أهالي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة على جانبى ترعةالرياح البحيرى فيما اتشحت السيدات بالسواد واصطف يبكين على ذويهم المفقودين ومشاهدة عملية انتشال المعدية الغارقة والسيارات التي كانت محملة عليها حيث قامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال المعدية والسيارتين الغارقتين من موقع الحادث.
فيما تواصل قوات الانقاذ النهرى والغواصين جهودهم للبحث عن الضحايا المفقودين
وأكد أحد الأهالى أن المعدية كانت تحمل سيارتين احدهما محملة بالاسمدة وأخرى بها أدوات طبخ تخص أحد الشيفات الذي يعمل بالأفراح.
وقال سعيد على أحد الأهالى إن المعدية تنتقل من قرية دكشلى مركز كوم حمادة إلى قرية عز الدين التابعة لنفس المركز.
وأضاف أن الركاب كانوا يعترضون على تحميل السيارتين على المعدية نظرا لكون السيارة التي تحمل الأسمدة سيارة نقل ثقيل وأرجع سبب غرق المعدية إلى الحمولة الزائدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
95,963
-
تعافي
55,901
-
وفيات
5,085
كانت هذه تفاصيل خبر الأهالي يحتشدون أمام مكان غرق معدية البحيرة لانتظار استخراج جثث ذويهم من المياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.