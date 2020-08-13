شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالي يحتشدون أمام مكان غرق معدية البحيرة لانتظار استخراج جثث ذويهم من المياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشد المئات من أهالي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة على جانبى ترعةالرياح البحيرى فيما اتشحت السيدات بالسواد واصطف يبكين على ذويهم المفقودين ومشاهدة عملية انتشال المعدية الغارقة والسيارات التي كانت محملة عليها حيث قامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال المعدية والسيارتين الغارقتين من موقع الحادث.

فيما تواصل قوات الانقاذ النهرى والغواصين جهودهم للبحث عن الضحايا المفقودين

وأكد أحد الأهالى أن المعدية كانت تحمل سيارتين احدهما محملة بالاسمدة وأخرى بها أدوات طبخ تخص أحد الشيفات الذي يعمل بالأفراح.

وقال سعيد على أحد الأهالى إن المعدية تنتقل من قرية دكشلى مركز كوم حمادة إلى قرية عز الدين التابعة لنفس المركز.

وأضاف أن الركاب كانوا يعترضون على تحميل السيارتين على المعدية نظرا لكون السيارة التي تحمل الأسمدة سيارة نقل ثقيل وأرجع سبب غرق المعدية إلى الحمولة الزائدة.

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محافظ البحيرة يتفقد موقع غرق معدية

محافظ البحيرة يتفقد موقع غرق معدية

محافظ البحيرة يتفقد موقع غرق معدية

محافظ البحيرة يتفقد موقع غرق معدية

محافظ البحيرة يتفقد موقع غرق معدية