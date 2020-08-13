شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال الجثة الثالثة من ضحايا معدية البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مصدر مسؤول فى الحيرة أنه تم انتشال الجثة الثالثة من ضحايا معدية البحيرة من أمام قرية أبو الخاويعلى بعد 5 كيلو من مكان الحادثلشاب يدعى أحمد عبد الفتاح ويعمل طباخ، موضحا أنه جارى البحث عن الجثة الأخيرة من ضحايا الحادث الأربع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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