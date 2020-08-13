شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين جديدتين لضحايا معدية البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجحت قوات الانقاذ النهرى في محافظة البحيرة في انتشال جثتين جديدتين من ضحايا من ترعة الرياح البحيرى في مركز كوم حمادة، كان ضمن المتواجدين على ظهر المعدية الغارقة في قرية دميشلى التابعة للمركز.
حيث تم انتشال إحدى الجثتين من أمام قرية علقام بمركز كوم حملدة والتى تبعد 3كم من مكان الحادث ليتبقى جثة واحدة جارى البحث عنهما.
وكان الأهالى تمكنوا من إنقاذ مصابين في حادث غرق معدية لنقل الأفراد والسيارات في ترعة الرياح البحيرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكانت محملة بسيارات.
وأفادت المعلومات المبدئية أن المعدية كان على متنها سيارتين أحدهما محملة بالأسمدة وبها الأفراد الذين تم انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى، والسيارة الأخرى بها أدوات طهي ولا تتوفر أي معلومات بشأنها.
تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بغرق معدية بترعة الرياح البحيرى أمام قرية دميشلي التابعة للمركز.
وانتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة والإنقاذ النهري، لمكان الحادث، وجاري البحث عن المفقودين في الحادث
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