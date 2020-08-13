شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تقرر صرف 20 ألف جنية إعانة عاجلة لأسر ضحايا حادث غرق المعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التنسيق مع د نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لصرف إعانة عاجلة لاسر ضحايا حادث غرق معدية بقرية دمشلى بكوم حمادة بواقع «20 آلاف جنية» لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقه على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة .

من الجدير بالذكر أنه فور علم اللواء هشام آمنة في الساعة الواحدة من صباح اليوم وجه على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة بالتوجه لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم رغم إنشغال إعداد كبيرة في تأمين العملية الإنتخابية حيث هرعت جميع الفرق والأطقم على الفور والتوجه لمكان الحادث.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بغرق معدية بترعة الرياح البحيرى أمام قرية دميشلي التابعة للمركز.مما ادى إلى مصرع 4اشخاص غرقا وإصابة 3 آخرين.

وانتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة والإنقاذ النهري، لمكان الحادث، وجاري البحث عن المفقودين في الحادث.