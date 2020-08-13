شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أثمن جهود القائمين على الاتفاق بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تابع ما وصفه بـ«اهتمام وتقدير بالغ» البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وتابع السيسي، في حسابه على «تويتر»، الخميس، تعليقًا على الاتفاق الثلاثي بين الإمارات وواشنطن وإسرائيل بشأن تطبيع العلاقات: «كما أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا».
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