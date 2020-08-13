شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: الأحد المقبل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس ٢٠٢٠ الأحد القادم الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٠، وتؤكد الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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