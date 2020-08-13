شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بطب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة. ويتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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