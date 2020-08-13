شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا تفعل لو وجدت 6 كيلو ذهب فى الشارع؟.. شاهد قصة المسعفين مع هذا الكنز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرًا لأمانتهما، كرم الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف اثنين من المسعفين، عثرا على مبلغ مالى بقيمة 10 آلاف جنيه و6 كيلو ذهب بالإضافة لعدد من الهواتف المحمولة، بحادث على الطريق الصحراوى الشرقى بالقطاع الرابع الوادى - أطفيح بحلوان.

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ومنح رئيس هيئة الإسعاف المسعفين شهادة تقدير ودرع الأمانة ومبلغا ماليا تقديراً لأمانتهما وتفانيهما فى العمل، مؤكدا أن ما يقوم به رجال الإسعاف يعد نموذجا يحتذى به فى الأمانة والإخلاص فى أداء واجبات ومهام العمل ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الإسعاف، لافتا إلى أن المكافأة لا توازي القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفين والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.