شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تحتفل بعيد ميلادها وصفحتها الرسمية تتلقى عشرات التهانى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الخميس 13 أغسطس، بعيد ميلادها ، وحرص عدد كبير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج على تهنئة وزيرة الهجرة بعيد ميلادها بعدد من الرسائل التى تعكس مدى محبتهم لها ودعمهم وحبهم لها ، واستقبلت الصفحة الرسمية للوزيرة عشرات التهانى التى تمتزج رسائل الحب والدعم ليس فقط من المصريين فى الخارج ولكن أيضا من علماء مصر بالخارج وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والوزراء.

والسفيرة نبيلة مكرم من مواليد 13 أغسطس 1969، و أدت اليمين الدستوري، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كوزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلفا للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ، وتخرجت من مدرسة "سانت جين أونيد" بالإسكندرية.وحصلت علي بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية دفعة 1991 في جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدا ، التحقت بوزارة الخارجية في نوفمبر عام 1993 ، شغلت عدة مناصب بالسلك الدبلوماسي في سفارة مصر بالبرازيل، ثم بالقنصلية المصرية بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم بالسفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، وأخيرا بالقنصلية المصرية العامة بدبي.

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