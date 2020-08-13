شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور خالد مكين وكيل طب قصر العينى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب قصر العينى، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا، والذى توفى صباح اليوم. Advertisements وقال الدكتور محمد الخشت فى بيان صادر عن جامعة القاهرة: نشعر بالحزن الأليم لفقدان الراحل حيث كان قيادة ناجحة وبارزة من قيادات الجامعة، ونتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم كل ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

الدكتور خالد مكين

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