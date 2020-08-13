شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يكشف 4 عادات خاطئة تسبب ارتفاع الفاتورة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض النصائح لتوعية المواطنين بشكل عام والسيدات بشكل خاص كونها المسئول الأول عن إدارة المنزل على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء.

وأكد الجهاز أن فهناك العديد من السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها معظم المواطنين تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وفيما يلى بعض السلوكيات التى يجب التوقف عنها:-

1- تراكم الثلج فى فريزر الثلاجة، حيث تغفل العديد من ربات المنزل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر مما يرفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

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2- فتح الثلاجة كثيرًا، عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة، حيث إن تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة ويفضل استبدال سخان الماء الكهربائى بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعى.

4- الاعتماد على الفرن الكهربائى بشكل مبالغ، ويفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالى يحتاج طاقة أكثر للعمل وينصح باستخدام المايكروويف فى تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالى طاقة أقل.