شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة طفل.. ولد لحظة انفجار بيروت "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم بعد الآخر، تتكشف للعالم، حجم المعاناة التي عاشها الشعب اللبناني، لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت، أكبر انفجار في تاريخ لبنان، من بين هذه المعاناة، قصة الطفل المعجزة جورج الذى ولد لحظة وقوع الانفجار، وعلى أضواء الهواتف، في أحد المستشفيات، تلك اللحظات التي وثقها الأب بهاتفه، ونشرها عبر منصة انستجرام.

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وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل ولادة الطفل المعجزة جورج لحظة وقوع انفجار بيروت.