شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة طفل.. ولد لحظة انفجار بيروت "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم بعد الآخر، تتكشف للعالم، حجم المعاناة التي عاشها الشعب اللبناني، لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت، أكبر انفجار في تاريخ لبنان، من بين هذه المعاناة، قصة الطفل المعجزة جورج الذى ولد لحظة وقوع الانفجار، وعلى أضواء الهواتف، في أحد المستشفيات، تلك اللحظات التي وثقها الأب بهاتفه، ونشرها عبر منصة انستجرام.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل ولادة الطفل المعجزة جورج لحظة وقوع انفجار بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر معجزة طفل.. ولد لحظة انفجار بيروت "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.