شكرا لقرائتكم خبر عن الوجه الآخر للواد مزيكا المشاغب.. حلقة جديدة من الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة تقدم الزميلة هدى زكريا السيرة الذاتية للفنان الكوميديان الراحل نجاح الموجى . كاشفة عن الوجه الآخر لتلك الشخصية التى كانت تتسم بروح فكاهية خاصة تحمل الكثير من الفلسفة والعمق .. Advertisements وتتطرق الحلقة ايضا للأزمات السياسية التى تعرض لها نجاح الموجى الشهير بالواد مزيكا، منها انتقاداته للحزب الوطني، هذا بخلاف قضيته الشهيرة مع الفنانة أنغام بسبب مسرحية "لا مؤاخذه يا منعم".

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