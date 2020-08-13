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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب : تضحيات أبطالنا من القوات المسلحة تمثل القدوة لشبابنا في الولاء والانتماء للوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التضحيات التي قدمها ويقدمها دائماً أبطالنا من أبناء القوات المسلحة المصرية تمثل احد أهم الركائز التي قامت عليها ثورة البناء والتنمية والاستقرار والنهضة الشاملة التي تشهدها مصر حالياً في شتى المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وجاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب مع بعض أعضاء أسرة الشهيد المقدم أركان حرب أحمد حامد الخولي اليوم الخميس بوزارة الشباب والرياضة والذى استشهد فى 14 أبريل 2018 نتيجة الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء ، مشيراً أن القيادة السياسية تقف دائماً خلف أسر وأبناء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين يقدمون أرواحهم فداءاً للوطن وحفاظاً على استقراراه وأمنه وسلامته من الإرهاب الغاشم والجماعات المتطرفة.
وخلال اللقاء قرر وزير الشباب البدء في إجراءات دراسة تسمية أحد مراكز الشباب الواقعة في نطاق محافظة القاهرة باسم الشهيد أحمد الخولى تخليداً للعطاء والتضحيات التي يقدمها أبطالنا من أبناء القوات المسلحة وليضاف بذلك إلى السجل المشرف للقوات المسلحة المصرية الزاخر بالأبطال والشهداء.
وزير الرياضة ونجل الشهيد
صبحى و ابن الشهيدالخولى
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