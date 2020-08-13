شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير أولى رحلات مصر للطيران للشحن الجوى إلى سريلانكا منذ عقود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير حسين السحرتى، سفير مصر لدى سريلانكا، بأن مطار كولومبو الدولى، شهد وصول ثلاث رحلات لشركة مصر للطيران للشحن الجوى يومى 2 و5 أغسطس الجارى، حيث حملت 188 طناً من البضائع من سريلانكا إلى وجهات مختلفة عبر القاهرة، وذلك فى أولى رحلات من نوعها للشركة الوطنية الناقلة إلى مطارات سريلانكا منذ عقود.





وأوضح السفير السحرتى أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً لجهود حثيثة قامت بها شركة مصر للطيران للشحن الجوى ووكيلها الملاحى فى سريلانكا، بتنسيق ومتابعة من السفارة المصرية، وهى من شأنها تعزيز حجم التبادل التجارى بين مصر وسريلانكا، وكذا الاستفادة من الشبكة الدولية الواسعة لشركة مصر للطيران لنقل البضائع السريلانكية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن كونها خطوة تمهيدية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وكولومبو لنقل البضائع والركاب مستقبلاً.

وكشف السحرتى، أن دراسات الجدوى الاقتصادية لتسيير هذا الخط بشكل منتظم تجرى حالياً بواسطة المختصين لدى الجانبين المصرى والسريلانكى.





وأشار السفير المصرى كذلك إلى أن التبادل التجارى بين مصر وسريلانكا، شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة حتى فى ظل التحديات المواكبة لتفشى فيروس كورونا المستجد، حيث ساهمت الجهود التى قامت بها الجهات التجارية المختصة والمُصدرين والبعثتين الدبلوماسيتين المصرية فى كولومبو والسريلانكية فى القاهرة فى تمكن سريلانكا من تصدير كميات كبيرة من منتجاتها، وأبرزها الشاى وجوز الهند والتوابل والمنتجات المطاطية إلى السوق المصرية، وتمكن مصر فى المقابل من تصدير كميات كبيرة من منتجاتها وأهمها الفواكه الطازجة والزيوت والأجهزة الكهربائية إلى السوق السريلانكية.