شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الأمراض الصدرية؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يوضح كيفية الحماية من الأمراض الصدرية، وشددت الوزارة على ف ضرورة الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات الطبية والتباعد الإجتماعي عدم العطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل والتخلص الأمن منها أو العطس في ثنايا الكم ، بالإضافة إلى أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية، و استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر، أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء ، كما شددت الوزارة ، على ضرورة تجنب تناول الأطعمة الدسمة ، واستبدالها بالوجبات الصحية، والتطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف، ممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين،و عدم البصق على الأرض .
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى ، مشيرة الى أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.
وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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