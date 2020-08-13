شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الأمراض الصدرية؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يوضح كيفية الحماية من الأمراض الصدرية، وشددت الوزارة على ف ضرورة الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات الطبية والتباعد الإجتماعي عدم العطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل والتخلص الأمن منها أو العطس في ثنايا الكم ، بالإضافة إلى أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية، و استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر، أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء ، كما شددت الوزارة ، على ضرورة تجنب تناول الأطعمة الدسمة ، واستبدالها بالوجبات الصحية، والتطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف، ممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين،و عدم البصق على الأرض .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى ، مشيرة الى أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.