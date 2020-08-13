شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالدقى.. تبدأ من 180 جنيه للسكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محافظة الجيزة قرار محافظ الجيزة بالقيم السعرية لمناطق مصدق ونادى الصيد ومحى الدين أبو العز والمساحة وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات و تراوحت ما بين 512 جنيه كحد ادنى إلى 2000 جنيه للمتر التجارى و ما بين 260 جنيه إلى 800 جنيه للمتر الاداري و ما بين 180 جنيه إلى 640 جنيه للمتر السكني وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م .

كما شمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حى الدقى والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع الدقى من شارع ثروت وحتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى أخره وشارع التحرير من الكوبرى الخشب حتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبرى فيصل حتى الكوبرى الخشب ومن الكوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان و شارع احمد الزيات وشارع السكرى وميدان المساحة حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر للتجارى وما بين 320 جنيه إلى 1920 جنيه للتصالح الإدارى وما بين 260 جنيه إلى 1600 جنيه للمتر السكنى .

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