شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا لدى القاهرة: ليبيا تواجه خطر التفكيك ومن حق مصر حماية أمنها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه، أن مصر تواجه بيئة صعبة الموقف في ليبيا، ومن حقها الحفاظ على أمنها القومى، لافتا إلى ان هناك تواصل شبه يومى بين المسؤولين الفرنسيين والمصريين حول جهود حل الأزمة الليبية .

وأشاد ستيفان روماتيه بمبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة مؤكدا أنها مهمة للغاية ، مضيفا فى حواره مع قناة اكسترا نيوز ، أن تركيا تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا.. وهو الحظر الذى وقعت عليه من قبل ، ومن حق الشعب الليبى أن يحدد مصيره بعيدا عن اى تدخل خارجى ، ومستقبل ليبيا لا يعتمد على تركيا ولابد أن يعتمد فقط على أبناء الشعب الليبى خاصة أنها تواجه خطر التفكيك والتفكك وكل الدول الأوروبية تهتم بالملف الليبى ، علينا أن نعمل على استقرارليبيا واستقرارها جزء من استقرار اوروبا".

وأضاف روماتيه ، أن مصر نفذت برنامجا اقتصاديا ساعدها في تخطى آثار فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أن هناك تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا وأكاديمية تأهيل الشباب في مصر.