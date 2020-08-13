شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2020 الحصول على النتيجة الآن برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك عبر الرابط التالى:-

http://www.azhar.eg/results.html

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وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمى بلغت 72.99% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالى المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، الناجح 77122، الدور الثانى 32969، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضى 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% أما القسم العلمى 67.78%.

وهنأ وكيل الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية على ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا المستوى من التفوق، مبينًا أن هذه المرحلة هي بداية الطريق وليست نهايته وأن المرحلة المقبلة في حياتهم العلمية تتطلب جهدًا مضاعفًا لاستمرار تميزهم وتفوقهم، مقدمًا الشكر إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وغير الأوائل على ما بذلوه من جهد ورعاية تجاه أبنائهم، متمنيًا للجميع التوفيق في المرحلة الجامعية.

وأوضح أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام أظهرت معدن طلاب الأزهر الذين تحدوا كل الظروف التي واجهتهم بكل قوة وأن الإصرار على النجاح والتفوق كان مقصدهم، موجهًا الشكر لكل العاملين بالعملية التعليمية على ما بذلوه من جهود عظيمة فى ظل هذه الظروف الصعبة.