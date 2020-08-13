شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: المنتجات الزراعية المصرية حافظت على مكانتها بالأسواق العالمية رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الدكتور عبدالسلام ولد محمد، المدير العام المساعد للمنظمة الأغذية والزراعة(الفاو) والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة وعودته إلى تولى منصب وزير البترول بدولته جمهورية موريتانيا الشقيقة.

وقدم وزير الزراعة، له الشكر وأشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو خلال فترة تولى ولد محمد المسئولية وتمنى له التوفيق فى منصبه الجديد.

من ناحيته أشاد عبد السلام ولد محمد بالتجربة المصرية فى إدارة أزمة فيروس كورونا باحترافية، خاصة فى مجال الزراعة حيث استطاعت المنتجات الزراعية المصرية الحفاظ على مكانتها فى الأسواق العالمية رغم انخفاض حركة التجارة الدولية، حضر اللقاء الدكتور نصر الحاج الأمين مدير مكتب الفاو بالقاهرة.

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كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أغسطس الحالى.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 3 مليون و781 ألف و207 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و388 ألف 910 طن، بالإضافة إلي تصدير 673 ألف و697 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و946 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و136 طن، فى حين احتل الثوم على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 31 ألف و 524 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 20 ألف و761 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 15 ألف و361 طن، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 5 الف و 399 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و523 طن، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3152 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 2902 طن، وحصل الفلفل على المركز الثانى عشر بإجمالى 2266 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 911 طنا.