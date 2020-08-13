شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى كويتى يتغزل فى حب مصر: دولة عظيمة ومن يهاجمها يعادى العروبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامي الكويتي محمد القحطاني، تغريدة على حسابه الشخصى بموقع تويتر يشيد من خلالها فى مصر ويعبر عن حبه وتقديره لها، وقال في تغريدة: "إلا مصر.. إلا مصر.. مصر عظيمة وشعبها رائع من يهاجم مصر يهاجم عروبتنا.. وعمقنا ووعينا".

وتابع: "مصر قرأنا ومنها تذوقنا ومنها زاد شجننا، (لو لم أكن كويتيًا لوددت أن أكون مصريًا) مصطفى كامل القحطاني هوىً ومحبة. تحيا مصر.

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والجدير بالذكر أن الصحة الكويتية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل 648 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن شفاء 648 إصابة من مرض فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتة أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في دولة الكويت منذ انتشار الجائحة وحتى الآن بلغ 66099 حالة.