شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس ٢٠٢٠ الأحد القادم الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٠، مؤكدة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أكدت من قبل أن غرفة عملياتها لانتخابات مجلس الشيوخ ، قالت إنها واصلت أعمالها علي مدار اليوم الأخير في الانتخابات، حيث تابعت اللجنة التغطية الصحفية لعملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل، مضيفة أنها وضعت تقريرها النهائي عن العملية الانتخابية التي استمرت علي مدار خمسة أيام، حيث بدأت اللجنة عملها من يوم السبت ٨ أغسطس بمتابعة مدي الالتزام بالصمت الانتخابي، كما حرصت الغرفة علي التواصل مع الصحفيين والرد علي أية استفسارات لتسهيل عملهم ومساعدتهم في حل أية مشكلات قد تواجههم .

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وأضافت الغرفة أنها تواصلت مع الهيئة الوطنية للانتخابات و غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتنسيق معها لتوفير المعلومات اللازمة للصحفيين حول سير العملية الانتخابية بالخارج.

وأكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في اطار حرص الدولة علي إرساء قواعد العدالة والديمقراطية وتحقيق أعلي معايير العدالة والشفافية، مضيفا أن غرفة المتابعة اكتشفت وقوع بعض البوابات الإلكترونية التابعة لعدد من المؤسسات الصحفية في خطأ مهني بنشر صورة غير موثوقة المصدر حيث وجهت الهيئة بالتحقيق مع المسئولين عن هذا الخطأ وإفادة الهيئة بنتائج التحقيقات بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.