شكرا لقرائتكم خبر عن الصيادلة العرب: 15 سبتمبر آخر موعد للتسجيل فى الجزء الأول للبورد الصيدلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على إبراهيم، الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، إن آخر موعد للتسجيل فى الجزء الأول للبورد الصيدلى العرب 15 سبتمبر 2020، حيث من المُقرر أن يبدأ فى منتصف شهر سبتمبر، بواقع محاضرتين كل أسبوع بنظام "الأون لاين"، على أن يتم عقد الامتحان فى مارس 2021.

وأضاف إبراهيم، فى بيان، على الراغبين الجادين فى تكملة إجراءات التسجيل: قبل 10 سبتمبر 2020، من خلال إدراج البيانات: شهادة البكالوريوس أو صورة منها، شهادة مزاولة المهنة، وبطاقة عضوية النقابة العامة للصيادلة فى الدولة التى تنتمى إليها، وتوضيح للمواد الدراسية التي تم دراستها بالكلية، وصورة شخصية حديثة مقاس 4×6، بالإضافة إلى استمارة التسجيل بعضوية الاتحاد واستمارة التسجيل بالبورد.

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وأشار إلى أن الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج، يمكنهم إيجاد الإجراءات على الموقع الرسمى للاتحاد، لافتا إلى أن رسوم التسجيل والدراسة بالبورد 470 يورو، شاملة الدراسة والامتحانات وبطاقة العضوية الاتحاد الصيادلة العرب.

من ناحبة أخرى، كان قد نعى اتحاد الصيادلة العرب، بكل أسى وحزن، وفاة الدكتور الراضي الجازي أول رئيس لاتحاد الصيادلة العرب، والذى تولى هذا المنصب خلال الفترة من 1978 وحتى 1982، حيث كان لا يوجد مسمى لمنصب الرئيس قبل هذا التاريخ، وقال الدكتور على إبراهيم، أمين اتحاد الصيادلة العرب، فى بيان، إن الراضى الجازى، ولد فى 28 سبتمبر 1927 فى نابل، وتوفى فى 27 يوليو 2020، مشيرا إلى أنه مؤسس أول صيدلية تونسية بالكامل، وأحد أشهر الصيدلانيين فى بلاده.