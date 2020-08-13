شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة المارونية فى مصر تفتح حسابا بنكيا لجمع تبرعات من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المطران جورج شيحان ، مطران الطائفة المارونية في مصر والسودان ، والزائر الرسولي لشمال أفريقيا، والرئيس الأعلي للمؤسسات المارونية في مصر، اليوم الخميس، بياناً أعلن فيه فتح حساب بنكى لجمع تبرعات من أجل لبنان ، وبحسب البيان "أيها الأخوة محبة وسلام ، نظراً للظروف الاليمة التي مرت بلبنان وبعاصمته بيروت ، والدمار الذي ألم بكثير من العائلات في مصادر أرزاقهم بمناطق الأشرفية ، الجميزة ، مارميخائيل، وقد طال أيضاً مؤسسات خاصة بالمجتمع المدني ، والكنائس والمدارس والمستشفيات " ، وبناءً لرغبة الكثير من الأخوة المصريين واللبنانين في مد يد المساعدة في هذه الظروف الصعبة وتضامناً مع مبادرة الدولة المصرية .

وأضاف البيان، علي الصفحة الرسمية لأبرشية القاهرة ، نعلن كأبرشية القاهرة المارونية عن فتح باب التبرعات لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت، هناك حساب مالي باسم ابرشية القاهرة المارونية في بنك مصر تم فتحه خصيصا لهذا الأمر عل الأرقام التالية : 5470001000001622 بالجنية المصري، و5470120000000156 بالدولار الأمريكي.

وفى وقت سابق، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأربعاء، إن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي تفوق 15 مليار دولار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، التى نقلت قوله خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس "التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار" مشيراً إلى "خسائر مادية أخرى" و"الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة".

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وكان محافظ بيروت مروان عبود، قال في لقاء سابق مع قناة "الحدث" إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 - 5 مليارات دولار، وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية.

ويشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار، ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي (مصرف لبنان). كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.