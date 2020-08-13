شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى المسابقة البحثية بمركز الدراسات والبحوث الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين وجوائزهم في مسابقة مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية، فى الموضوعات المختلفة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم إن المسابقة تأتى فى إطار حرص الوزارة على نشر الثقافة الإسلامية المستنيرة ، وغرس القيم الدينية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومعالجة قضايا العصر ومستجداته من خلال البحوث العلمية المتنوعة التي تعود بالنفع على المجتمع.

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وأوضحت الموضوع الأول الفائز هو: "الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) ومصارفها الشرعية ": على سيد إسماعيل محمد ( 5000 جنيه )، بحث مشترك للإدارة العامة لبحوث الدعوة بالديوان العام (3000 جنيه) تقسم بين مقدمي البحث بالتساوى.

أما الموضوع الثانى فهو:" الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة دراسة فقهية عصرية :"حمادة عيد عبد العزيز حمدان ( 5000 جنيه)، محمد ربيع أحمد السيد ( 3000 جنيه) .

وبالنسبة للموضوع الثالث في المسابقة : "ما يجبر تركه بدم في الحج والعمرة، دراسة فقهية عصرية مقارنة" . سيتم إعلان نتيجته لاحقًا ، حيث إن بحوثه لازالت قيد التحكيم والمراجعة.