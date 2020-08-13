شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد بذكرى رحيل طلعت حرب: أبو الاقتصاد المصرى ربط القطاع المصرفى بالصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذكرى الـ79 لرحيل رجل الاقتصاد الوطنى طلعت حرب باشا، إذ رحل فى 13 أغسطس من عام 1941، عن عمر يناهز 74 عاما. وكتبت الدكتورة هالة السعيد عبر حسابها بموقع تويتر: "يوافق اليوم ذكرى رحيل "طلعت حرب"، أبو الاقتصاد المصرى.. نجاحه فى إنشاء بنك مصر دعمها ربط القطاع المصرفى بالصناعى، مما أدى إلى ازدهار الإنتاج وزيادة الدخل القومى، ومزيد من قوة ومرونة الاقتصاد.. الآن وبعد ثمانية عقود من رحيله، تتابع الدولة المصرية مسيرتها الاقتصادية الناجحة".



الدكتورة هالة السعيد عبر حسابها بموقع تويتر

وتمر اليوم الذكرى الـ79، على رحيل رجل الاقتصاد الوطنى طلعت حرب باشا، إذ رحل فى 13 أغسطس من عام 1941، عن عمر يناهز 74 عاما، كان لرجل الاقتصاد الوطنى مواقف كبيرة سواء فى الاقتصاد أو فى الحياة الفكرية المصرية، وترك خلفه إرثا فكريا واقتصاديا هائلا جعله واحدا من أعلام الوطن فى القرن العشرين،

يشار إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى قاما بتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق.