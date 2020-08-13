أخبار مصر | تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الصحة والسكان صور لعدد من المواطنين خلال الكشف على سيدات محافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت الوزارة أن الوحدات الصحية الخاصة بالمبادرة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

كما يمكنكم معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

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