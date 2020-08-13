مصر | فريق بحث لكشف سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بـ6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق بحث لكشف سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بـ6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات سرقة فيلا المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بلاغا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتعرض فيلا المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد، للسرقة بمدينة 6 اكتوبر، حال عودة من قضاء الأجازة الصيفية بأحد المدن الساحلية.

وبدوره كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط البلاغ، لسهولة التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وحصر المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة رقم 8220 لسنة 2020، بإخطار اللولاء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.