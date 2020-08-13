مصر | جرائم ارتكبها الإخواني عصام العريان.. تعرف عليها

ارتكب القيادي الاخواني عصام الدين محمد حسين العريان الشهير بـ "عصام العريان " نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين عدد من الجرائم ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات في القضايا التي حكم عليه فيه بأحكام تراوحت بين الاعدام شنقًا والسجن المؤبد والحبس ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء.

القتل العمد

ومن أبرز الاتهامات التي واجهها عصام العريان مع أخرين في قضية فض اعتصام رابعة واجه تهمة الشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر وتدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه.

التحريض علي قتل المتظاهرين

وفيه قضية أحداث مكتب الارشاد واجه عصام العريان تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) ( مكتب الارشاد ) وقتل أفراد اللجان الشعبية بشارع المنيل على يد مجموعة من الإخوان وأحراز بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا "بنادق خرطوش" دون ترخيص، وذخائر تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك فى أماكن التجمعات حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

مقاومة السلطات

وفيه قضية أحداث البحر الأعظم اتهمت النيابة العامة القيادي الاخواني عصام العريان بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وإمدادها بالمال والسلاح في الاحداث التى شهدها شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة خلال شهر رمضان.

التحريض على أحداث العنف

وفي قضية قطع طريق قليوب التي بدأت أحداثها يوم 22 يوليو 2013 كان عبارة عن تجمع لأنصار جماعة الإخوان، تطور لصراع مع الأهالي أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 7 بينهم ضابط شرطة وواجه عصام العريان عدة اتهامات في هذة القضية وهي التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013.

البلطجة

وواجهة عصام العريان في قضية أحداث قصر الاتحادية تهمة ارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012.

التخابر

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وفي قضية التخابر مع حماس واجه الدكتور عصام العريان ( استشاري تحاليل طبية ) اتهامات بـ"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية، داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية."

اقتحام السجون

وفي قضية إقتحام الحدود الشرقية واجهة عصام العريان تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".