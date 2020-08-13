شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: اتفقت مع ترامب ونتنياهو على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، إنه اتفق مع ترامب ونتنياهو على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر «تويتر»: «في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية».
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